Restablecida la R16 en todo su recorrido tras una incidencia entre Amposta y Tortosa (Tarragona)

Archivo - Un tren en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España).
Archivo - Un tren en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
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Publicado: viernes, 2 octubre 2026 17:28
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TARRAGONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes en la línea R16 de Rodalies se ha restablecido este viernes a las 17.20 horas en todo su recorrido tras el corte entre L'Aldea-Amposta y Tortosa (Tarragona) a petición de los Bombers de la Generalitat por una incidencia provocada por las intensas lluvias.

De hecho, dicha incidencia se ha podido solucionar tras prácticamente 2 horas sin servicio entre ambos municipios.

El temporal de lluvias ha sido especialmente intenso en el sur de Catalunya, especialmente en comarcas de Terres de L'Ebre (Tarragona).

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