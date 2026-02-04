Restablecida la R4 de Rodalies tras el rescate de una persona en la vía entre Montcada y Barcelona

Varias personas esperan a coger un tren en la Estación de Fabra i Puig, a 26 de enero de 2026 - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la línea R4 de Rodalies se ha restablecido a las 18.30 horas de este miércoles después de la interrupción del servicio para rescatar a una persona en las vías entre las estaciones de Montcada Bifurcació y Fabra i Puig (Barcelona).

Así lo ha comunicado Adif en una publicación en 'X' recogida por Europa Press tras interrumpirse la circulación a las 17.15 debido al "accidente de una persona en un punto de paso no autorizado".

Fuentes de los Mossos d'Esquadra, que han trabajado en el lugar junto a los Bombers de la Generalitat y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), han explicado a Europa Press que un joven ha quedado atrapado debajo de un convoy y que aparentemente "no presenta heridas graves".