Restablecidas la R13 y R14 entre Les Borges Blanques (Lleida) y La Plana Picamoixons (Tarragona)

TARRAGONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de las líneas R13 y R14 de Rodalies se ha restablecido este jueves sobre las 18.45 horas entre Les Borges Blanques (Lleida) y La Plana Picamoixons (Tarragona).

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, Rodalies Catalunya ha explicado que se ha retomado después de una interrupción entre Montblanc y Vilaverd (Tarragona) por un árbol en las vías.

Por ello, se había establecido un servicio alternativo por carretera y se había activado la prealerta del plan Ferrocat.