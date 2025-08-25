Restablecido el servicio ferroviario entre Tarragona y Salou-Port Aventura (Tarragona)

Archivo - La estación de Salou-Port Aventura (Tarragona) - ADIF - Archivo

TARRAGONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio ferroviario de la R17 entre las estaciones de Tarragona y Salou-Port Aventura (Tarragona) se ha restablecido este lunes sobre las 10 horas.

Los trenes no circulaban por "una cuestión operativa" y Renfe había organizado un servicio alternativo por carretera para garantizar el servicio, según han informado fuentes del operador a Europa Press.

Por otro lado, los trenes de la R4 con origen en Sant Vicenç de Calders (Tarragona) siguen circulando con demoras que pueden superar los 30 minutos debido a las limitaciones de velocidad establecidas en un tramo de vía única por las obras que Adif ejecuta entre Sant Vicenç y Martorell Central (Barcelona).