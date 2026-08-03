Restablecido el servicio en las 6 líneas del sector sur de Rodalies cortadas por un atropello

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe - EUROPA PRESS - Archivo

TARRAGONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Rodalies ha restablecido el servicio en las líneas R2 Sud, R13, R14, R15, R16 y R17 cortadas entre Sant Vicenç de Calders y Cunit (Tarragona) por el atropello de una persona este lunes a las 8.50 tras cerca de dos horas de corte.

Se ha reanudado la circulación por vía única para trenes de media distancia y se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera, ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Durante el corte, Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat.