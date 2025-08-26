Restablecido el servicio en la R13 de Rodalies entre Salomó y Roda de Berà (Tarragona)-. Firma:

TARRAGONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
El servicio de la línea regional R13 de Rodalies ha quedado restablecido sobre las 11.30 horas de este martes, después de que una avería en un tren obligara a cortar la circulación entre Salomó y Roda de Berà (Tarragona) durante aproximadamente dos horas.
Protecció Civil ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press que la circulación se ha restablecido tras apartar el tren averiado de la vía y ha puesto fin a la prealerta del plan Ferrocat.
Además, este martes los trenes con origen Sant Vicenç de Calders (Tarragona) de la línea R4 circulan con demoras que pueden superar los 25 minutos, a causa de las limitaciones de velocidad establecidas en un tramo de vía única por las obras que Adif ejecuta entre Sant Vicenç de Calders y Martorell Central (Barcelona).