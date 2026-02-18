Restricciones este jueves para vehículos pesados de más de 7,5 toneladas en Tarragona por el viento

Vehículos circulan por la AP-7 - Kike Rincón - Europa Press

TARRAGONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los vehículos pesados de más de 7,5 toneladas tendrán restricciones en Tarragona desde las 07.00 horas de este jueves hasta las 19.00 por el episodio de viento que se prevé en diversos puntos de Catalunya, especialmente en las comarcas del sur.

Concretamente, en vías de alta ocupación de deberán circular por el carril derecho a una velocidad máxima de 80 km/h y tendrán prohibido avanzar, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Además, en la AP-7 entre Cambrils y Amposta (Tarragona) habrá restricciones de circulación en ambos sentidos de la marcha, por lo que se recomienda como alternativa la A-7 y la N-340.