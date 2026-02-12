Restringida la circulación de camiones en la AP-7 en La Jonquera (Girona) por el viento

GIRONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación de camiones está restringida en la AP-7 en La Jonquera (Girona) en ambos sentidos de la marcha ante la alerta por viento extremo de este jueves.

En sentido norte, se desvían los camiones por la salida de Llers (Girona) para que los camiones se vayan aparcando en La Jonquera, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

En sentido sur, se desvía la circulación de todos los vehículos por la salida 1 de La Jonquera hacia la N-II para destinar este espacio entre La Jonquera y la frontera con Francia "para ir aparcando los camiones".