Retenciones de 12 kilómetros en la AP-7 entre Amposta y Ulldecona (Tarragona) por camión averiado

TARRAGONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 entre Amposta y Ulldecona (Tarragona) registra unos 12 kilómetros de retenciones este jueves cerca de las 11.15 horas por un camión averiado que ha obligado a cortar uno de los carriles.

Según informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, las colas también se deben a otro carril que está cerrado por obras entre los puntos kilométricos 325 y 323.

Ambas incidencias afectan a la circulación de esta autopista en dirección Barcelona.