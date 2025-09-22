Se retoma la circulación en la R5 de FGC entre Monistrol y Sant Vicenç-Castellgalí (Barcelona)

Archivo - Tren de FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la línea R5 de Ferrocarils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre las estaciones de Monistrol de Montserrat y Sant Vicenç - Castellgalí (Barcelona) se ha retomado este lunes sobre las 8.12 horas tras cortarse el servicio alrededor de las 6.19 horas.

El motivo de la incidencia ha sido la caída de una piedra que ha obstaculizado la vía a causa de las fuertes lluvias de este domingo, informa FGC en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En otra publicación en 'X' recogida por Europa Press, Protecció Civil ha desactivado la prealerta del plan Ferrocat a causa de la incidencia.