Se retoma la excavación de la L9/L10 de Metro de Barcelona, que conectará de inicio a fin en 2031

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, y la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet - EUROPA PRESS

Las estaciones de Manuel Girona y Putxet entrarán en servicio en 2032

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha anunciado que esta semana se retomará la excavación de los 1,6 kilómetros del tramo central de la L9/10 de Metro de Barcelona, entre Mandri y Lesseps, y se prevé que en 2031 esta permita viajar de principio a fin de línea, a excepción de dos estaciones -Manuel Girona y Putxet- que entrarán en servicio en 2032.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, y la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, lo han explicado durante su visita este lunes a la tuneladora de las líneas L9 y L10 de Metro, en el pozo de la futura estación de Camp Nou.

El calendario de obras prevé que en 2027 se ponga en servicio el tramo entre Guinardó-Hospital de Sant Pau y La Sagrera TAV, con 3,6 kilómetros en servicio, mientras que en 2030 entrarán en funcionamiento las estaciones de Lesseps y Camp Nou.

La consellera Paneque ha señalado que esta obra habla, a su juicio, de la gran excelencia técnica en Catalunya, y ha asegurado que los ritmos de la obra han venido marcados estrictamente por criterios técnicos y "sin calendario mediático".

Ha explicado que la prevención ha sido un "eje fundamental" en estos meses de trabajo y ha dicho que el objetivo es llegar hasta Lesseps en menos de un año, a finales de verano de 2026.

"Ahora sí, vamos operando con hitos claros y que puedan ser evaluables", ha añadido, y ha destacado la coordinación institucional y la colaboración con la exconsellera Esther Capella, también presente en el acto.

Según Paneque, esta infraestructura permitirá "mejorar los servicios públicos en Catalunya", con una movilidad más eficiente, moderna, que ahorre tiempo y sea sostenible, además de ganar accesibilidad en puntos estratégicos.

"ESTAMOS CERCA"

Bonet ha explicado que esta línea "dará sentido" a una red de movilidad que, a su juicio, Barcelona necesita y ha destacado su importancia porque con esta infraestructura se unirán muchos municipios del Área Metropolitana.

Ha recordado que es una línea muy esperada y ha expresado su satisfacción con el hecho que entre en funcionamiento de forma progresiva, a medida que se van acabando tramos: "Ahora sí, finalmente, estamos cerca".

LA RUEDA DE CORTE

El director general de Infraestructuras y Movilidad, David Prat, ha explicado que han cambiado la rueda de corte de la tuneladora, que se encuentra a unos 50 metros de profundidad, para adaptarla especialmente a los tipos de material que se van a encontrar en este tramo.

Ha afirmado que todas las obras en las estaciones del tramo central están en distintas fases, pero todas ellas "en marcha", y se ha mostrado tranquilo respecto a la actuación, alegando que han diseñado el proyecto teniendo en cuenta toda la experiencia adquirida hasta el momento.

La L9 tendrá un coste total de 6.271 millones de euros y tendrá 48 kilómetros en su totalidad, con 50 estaciones, 17 intercambiadores, 113 millones de usuarios y 8.130 vehículos menos en las carreteras, según datos del Govern.