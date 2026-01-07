Se retoman las obras de la prolongación de la L8 de FGC en la calle Muntaner de Barcelona

Archivo - Plano de la zona afectada por el corte. - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha retomado las obras de la prolongación de la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en la calle Muntaner de Barcelona, informa en un comunicado este miércoles.

Las obras para construir una salida de emergencia se habían interrumpido por una huelga del servicio de arqueología, y se han retomado tras la firma de un nuevo contrato.

A partir de este miércoles, las obras volverán a ocupar el espacio en las aceras que se liberó durante la campaña de Navidad, y se retomarán los trabajos para avanzar en el desafío de los servicios afectados por la obra.

Cuando termine esta fase, se iniciará la construcción de las pantallas del recinto de acceso y del pozo principal.

Está previsto que se restituya la circulación en dos carriles de la calle Muntaner entre las calles Laforja y Marià Cubí a principios de 2027, ya que se podrá realizar el vaciado del interior del pozo tras instalar una cubierta parcial.