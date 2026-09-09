Retrasos en la alta velocidad hacia Barcelona por incidencia entre Sant Vicenç dels Horts y El Prat

Archivo - Dos mujeres caminan por un andén de la estación de Ave Madrid - Puerta de Atocha, a 8 de agosto de 2022, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
La línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona registra retrasos este miércoles por una incidencia que afecta al suministro eléctrico entre Sant Vicenç dels Horts y El Prat de Llobregat (Barcelona).
Según ha informado Adif vía 'X' personal de la compañía está trabajando para solucionar la incidencia "a la mayor brevedad posible".
Catalunya está en alerta este miércoles por fuertes lluvias y Protecció Civil mantiene activa la alerta Inuncat.