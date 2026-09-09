Retrasos en la línea R2 Sud y regionales del sur de Rodalies por las fuertes lluvias

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las línea R2 Sud de Rodalies y las líneas regionales del corredor sur registran retrasos este miércoles por la mañana a causa de las fuertes lluvias, que afectan principalmente a las comarcas del Garraf y Baix Llobregat (Barcelona), así como otros puntos del litoral.

Según ha informado Rodalies vía 'X' las líneas circulan con limitación de velocidad entre Roda de Mar y Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y entre Torredembarra (Tarragona) y Vilanova i la Geltrú (Barcelona), y en el caso de la R2 Sud la circulación entre Sant Vicenç y la Estació de França de Barcelona se realiza con frecuencia de dos trenes por hora y sentido, con parada en todas las estaciones.

Por otra parte, Adif ha informado en 'X' que una incidencia provocada por el robo de cable entre Vilaseca y Reus (Tarragona), los trenes que circulan en el tramo entre Tarragona y Reus pueden registrar retrasos, mientras que la R4 y R8 también registran una incidencia en la infraestructura y los trenes circulan en vía única entre Castellbisbal y Martorell (Barcelona), provocando retrasos.