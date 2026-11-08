Retrasos en las líneas R1, R2 Sud, R4 y Regionales sur de Rodalies por una incidencia operativa

Archivo - Viajeros cogen un tren de rodalies, en la estación de Sants, a 23 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las líneas de Rodalies R1, R2 Sud, R4, R4 y Regionales sur circulan con retrasos y fuera de su horario habitual este domingo por la mañana debido a una incidencia operativa.

Según ha informado Rodalies en un apunte en 'X' los trenes pueden registrar demoras por esta incidencia.

Además, también han informado que debido a una incidencia en la infraestructura en la estación de Rubí (Barcelona) los trenes de la R8 registran retrasos que pueden superar los 20 minutos.