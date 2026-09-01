Retrasos en la R1 de Rodalies por una incidencia en la señalización en Sant Adrià (Barcelona)

Archivo - Trenes sin servicio en la Estación de Francia de Barcelona, a 21 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Todas las líneas de Rodalies en Cataluña están suspendidas tras el descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies este m - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia que afecta a los sistemas de señalización en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), entre las estaciones de El Clot y Badalona, provoca retrasos en la línea R1 de Rodalies de Catalunya este martes por la mañana.

Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible, informa la compañía en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Rodalies informa que, debido a la incidencia en las instalaciones, los trenes de la línea pueden permanecer detenidos más tiempo de lo habitual e incrementar su tiempo de recorrido a medida que se aproximan al tramo afectado.