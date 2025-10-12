Revolut alcanza los 27 cajeros en Barcelona, una ciudad "estratégica" para su expansión en España

Un cajero de Revolut en una cafetería de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Aseguran estar "muy contentos" con el resultado de los cajeros físicos

BARCELONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Revolut ha alcanzado los 27 cajeros propios en Barcelona, una ciudad que considera que es "estratégica" para avanzar en su expansión hasta los 150 cajeros repartidos por toda España en 2026.

Según ha explicado el vicepresidente de Negocio Global de Revolut, David Tirado, en una entrevista de Europa Press, estos 27 cajeros forman parte de una primera fase de expansión que prevé acabar en octubre con 50 cajeros repartidos por diferentes ciudades españolas.

De estos, ya se han instalado los 27 de Barcelona y 14 más en Madrid, mientras que los nueve cajeros restantes hasta llegar a la cincuentena se implementarán en otras ciudades del conjunto de España.

El siguiente paso es llegar a los 150 cajeros, en el marco de una segunda fase de expansión, repartidos por ciudades como Valencia, Málaga o las capitales de las Islas, así como otras ciudades catalanas como Badalona, Sitges o Girona.

Para poder cumplir con este objetivo, el neobanco se está sirviendo de la experiencia que está viviendo en Barcelona para ver cuáles son las tendencias y qué ubicaciones funcionan mejor.

"Estamos muy contentos", ha valorado Tirado, que ha detallado que, durante los primeros meses de la propuesta, los cajeros han tenido muy buena explotación.

Principalmente, están ubicados en estaciones de Ferrocarils de la Generalitat de Catalunya (FGC), en centros comerciales y zonas céntricas como la avenida Diagonal, el barrio de L'Eixample o el paseo marítimo.

De hecho, el cajero que mejor está funcionando es el que está en la cafetería de una cadena catalana situada en el barrio de Sant Antoni de Barcelona, a cinco minutos de la plaza Urquinaona.

PERFIL DEL USUARIO

Los viernes y sábados son los días de mayor uso de los cajeros, y el servicio más solicitado es la retirada de dinero, aunque en septiembre detectaron "un pico" en la solicitud de tarjetas, ya que los usuarios pueden pedir y activar una tarjeta física 'in situ'.

El principal perfil del cliente que usa los cajeros de Revolut es el turista, pues así evitan pagar tasas por el cambio de divisa, aunque Tirado ha asegurado que cada vez hay más usuarios que viven en la misma ciudad donde utilizan el cajero.

MÁS PRESENCIA EN AEROPUERTOS

Esta estrategia de presencia física va vinculada a la hoja de ruta para ganar visibilidad en los aeropuertos, siendo el de Madrid el primer aeropuerto de España donde se tienen máquinas expendedoras de tarjetas.

En cuanto al Aeropuerto de Barcelona, la compañía está "en conversaciones" con la infraestructura para poder instalar un expendedor de tarjetas y así aprovechar la posición estratégica del enclave, que es la puerta de llegada de muchos turistas que vienen a la ciudad para actos concretos, como el Primavera Sound.

De hecho, la campaña de instalación de cajeros empezó en el festival barcelonés, que se celebró en Barcelona del 4 al 8 de junio y contó con dos instalaciones.