El Rey llega a la inauguración del CaixaResearch Institute en Barcelona

El Rey Felipe VI, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la ministra de Sanidad, Mónica García, el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, el presidente de la Fundación La Caixa, Isidre Fainé, y el expresidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha llegado sobre las 11.30 horas al CaixaResearch Institute de Barcelona, que inaugurará este viernes junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Sanidad, Mónica García; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el presidente de la Fundación La Caixa, Isidre Fainé, y el expresidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Le han recibido estas autoridades en el exterior del edificio, en el barrio de Sant Gervasi de la capital catalana, frente al Museu de la Ciència CosmoCaixa, y se han fotografiado frente a la placa que acredita la inauguración, en la entrada del centro.

Posteriormente, asiste al acto de inauguración, en el auditorio del centro, y finalmente realizará una visita a las instalaciones.