El Rey sobre la selección española: "Espero que vuelva a darnos otra alegría esta noche"

El Rey Felipe VI durante su discurso en la gala de los Premios Princesa de Girona 2026 este martes en el Liceu de Barcelona - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha deseado que la selección española masculina de fútbol gane el partido de las semifinales del Mundial de Fútbol 2026 que disputa contra Francia este martes: "Espero que vuelva a darnos otra alegría esta noche".

Lo ha dicho en la apertura de la gala de entrega de los Premios Princesa de Girona 2026, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, acto al que también ha asistido la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Durante su discurso, el Rey, que ha llamado a fomentar el talento de los jóvenes y a acompañarles en su camino, ha tenido también unas palabras hacia "otro grupo de jóvenes", en referencia a la selección, para animarles a ganar el partido de este martes por la noche.