Riba (ERC) llama a generar certezas en un momento global en que "reinan las incertezas"

La presidenta adjunta de ERC y eurodiputada, Diana Riba. - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La adjunta a la presidencia y eurodiputada de ERC, Diana Riba, ha llamado a generar certezas en un momento global que califica de cambio de época en el que "reinan las incertezas".

Así lo ha dicho durante su discurso este sábado en el Consell Nacional de la formación, donde ha expresado que el mundo está viviendo un cambio de era, "quizás de los más pronunciados y rápidos que ha vivido la humanidad", con un mundo digital, rápido e interconectado marcado por la multipolaridad y cada vez más descentralizado.

"Es precisamente en este impás, en este momento en que un mundo desaparece y el otro no acaba de tomar forma, cuando aparecen los monstruos", ha alertado, y ha añadido que ante este miedo e incerteza que se genera aparecen los que saben convertirlo en una arma política.

Así, ha dicho que en este momento histórico no es casualidad que Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos, que germine la semilla del odio y la intolerancia también en Catalunya y que se vea "retransmitido un genocidio en directo en Palestina".

"Nosotros no nos hemos de acobardar. No hemos de dejar de trabajar y avanzar. Incluso cuando el viento sopla fuerte en contra de esta idea", ha defendido.

"BROTES VERDES"

Pese a este periodo que ha calificado de sequía democrática, Riba ha asegurado que también hay "brotes verdes", y ha citado la declaración conjunta firmada esta semana por los partidos gobernantes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte en defensa de la autodeterminación.

Ha destacado que lo más importante de este acuerdo es que abordan "aspectos estructurales de sus modelos de país", como la construcción de economías más prósperas, el refuerzo del estado del bienestar y el desarrollo de sus propios recursos energéticos.

Ha señalado que este es un camino que se abre para relanzar el soberanismo progresista y ha defendido recoger el guante y "hermanarse todavía más con las naciones del Estado y las de fuera" para poner la emancipación nacional y la justicia social en el centro del debate.

Por otra parte, ha subrayado como "otro brote positivo" el acercamiento de Canadá a la Unión Europea como posible miembro asociado.