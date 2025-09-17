Riba (ERC) visita Quebec (Canadá) para "estrechar lazos" con el movimiento soberanista

Los eurodiputados Diana Riba, Ana Miranda, Pernando Barrena y Vicent Marzà en una visita en Quebec - @DIANARIBAGINER

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de ERC, Diana Riba, ha visitado este miércoles Quebec (Canadá) para "estrechar lazos con las fuerzas soberanistas" de esa región e intercambiar puntos de visita sobre la situación actual de las denominadas 'naciones sin Estado'.

Fuentes republicanas han explicado a Europa Press que se trata de un viaje organizado por la Alianza Libre Europea (ALE), al que también han asistido el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà; la de BNG, Ana Miranda, y el de EH Bildu, Pernando Barrena.

La delegación se ha reunido con representantes de los partidos soberanistas del Bloc Québécois, Québec Solidaire y Parti Québécois, han visitado medios de comunicación como Ràdio-Canada, y también conocerán el sistema eléctrico de Quebec con una visita a la central hidroeléctrica Hydro-Québec.