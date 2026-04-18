Ribera aboga por la "vía inteligente" de Europa contra el odio y el miedo de la extrema derecha

Ribera durante la Global Progressive Mobilisation - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Comisión Europea (CE), Teresa Ribera, ha abogado por la "vía inteligente" de Europa contra la presión, el odio y el miedo que ve en el modelo de la extrema derecha a nivel económico y social.

"Tenemos las capacidades, las posibilidades y la riqueza para hacerlo", ha dicho este sábado al intervenir en la segunda jornada del Global Progressive Mobilisation (GPM) en Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat .

Para ello ha defendido que el progresismo debe estar "bien organizado, ser generoso y anticiparse a los riesgos que puedan surgir" porque cree que, pese a avanzar en muchos aspectos, se ha demostrado que no lo está haciendo lo suficientemente rápido.

"CANSADA DE QUEDARME CALLADA"

Ribera también ha alertado de los retos en la economía, la seguridad y la defensa para los cuales la Unión Europea (UE) ya está trabajando, pero "muchos de estos avances aún deben reforzarse en lo que respecta a su aplicación para recuperar la confianza de la sociedad".

Además ha hecho un llamamiento a no callarse contra los abusos que ve en la extrema derecha: "Estoy cansada de quedarme callada".

"ESTO PASA POR LA ENERGÍA SOSTENIBLE"

Por otro lado, ha reivindicado las energías renovables como una solución contra la dependencia de las grandes potencias pese a las críticas de algunos sectores de la población: "Aquellos que se oponen a las renovables diciendo que son intermitentes: ¿Qué pasa con la intermitencia del petróleo y el gas tras la invasión de Ucrania?".

"Tanto si nos gusta o no, si queremos incrementar la independencia de Europa, esto pasa por la energía sostenible", ha dicho.