Ribera confía en que las generales "se resuelvan con europeísmo, democracia" y libertades

La vicepresidenta ejecutiva primera de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, en una foto de archivo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha dicho que confía en que las elecciones generales del 29 de noviembre "se resuelvan con europeísmo, democracia, libertades y capacidad de mirar al futuro" y que den respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Lo ha dicho este lunes en declaraciones a los periodistas antes de entrar al acto de presentación del Hub en Sostenibilidad Global (Hub SG) de la Universitat de Barcelona (UB), junto al rector de la universidad, Joan Guàrdia.

Ha puesto en valor que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya destacado en su comparecencia su compromiso con la transformación del sistema energético y la economía del país: "Me siento muy orgullosa de lo que ha ocurrido en este país, pero creo que es importante recordarnos a nosotros mismos que eso nos hace más fuertes frente a eventos como los que vivimos tras la invasión de Ucrania, tras el cierre del Estrecho de Ormuz".

"Solamente si contamos con un modelo energético limpio, con generación de proximidad, podemos afrontar con mayor probabilidad de éxito los vaivenes en un momento en el que se instrumentaliza, se utilizan las dependencias", ha afirmado.

Señala que esta es una cuestión que vinculada a la calidad de vida y al bienestar del planeta, pero también a la seguridad económica, al bienestar y a la seguridad física, e indica: "Me parece que el ejemplo de España es un ejemplo en el que todos los europeos están mirando en este momento".

Por otro lado, remarca que la cuestión de la vivienda es muy significativa, ya que "es un problema que va más allá de España, afecta como una de las grandes prioridades a más del 50% de los europeos, con una dificultad tremenda para el acceso a vivienda a precios asequibles", y cree que es algo que las instituciones deben resolver de forma cooperativa, sumando esfuerzos.