Ribera lamenta los "mensajes enormemente agresivos" de Trump contra el papa León XIV

La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en declaraciones a la prensa en el Global Progressive Mobilisation (GPM) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - EUROPA PRESS

Afirma que la Global Progressive Mobilisation de Barcelona no es "frente a nadie"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha lamentado este viernes los "mensajes enormemente agresivos" del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, contra el papa León XIV.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa en el Global Progressive Mobilisation (GPM) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), al preguntársele por las críticas de Trump al Papa y a la presidenta de Italia, Giorgia Meloni.

Ribera ha respondido que considera significativo que ante las palabras del Papa de defensa de la paz y el respeto a los derechos humanos, haya "mensajes enormemente agresivos de alguien que ostenta responsabilidades políticas de primer nivel".

También ha afeado que Trump haya criticado a Meloni por decidir "respetar e imponer sus principios y el respeto al derecho internacional", y ha asegurado que solo sobre la base del respeto mutuo se puede seguir avanzando.

"Rechazar contundentemente esas amenazas constantes que algunos parecen utilizar como la forma de querer convencer a los demás. Con amenazas no se convence a nadie", ha añadido Ribera.

CUMBRE PROGRESISTA

Preguntada por si la GPM es una cumbre contra Trump y sus políticas, Ribera lo ha negado: "No es una cumbre frente a nadie", si no en defensa del derecho internacional, el respeto mutuo y la construcción de soluciones frente a los que usan la fuerza en la toma de decisiones y en la imposición a terceros.

Ha dicho que en esta cita se trabajará para ofrecer un modelo que resulte convincente y que ayude a resolver los problemas globales.

Ha asegurado que ve con preocupación el uso de la fuerza al margen de las leyes y del sistema de Naciones Unidas, así como "la instrumentalización y el empleo de materias primeras como herramientas de presión para conseguir voluntades en acuerdos comerciales".