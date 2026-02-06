Richard Price: La industria audiovisual quiere "grandes audiencias e historias seguras"

El escritor estadounidense Richard Price presenta su nuevo libro 'Lázaro resucitado' - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor estadounidense Richard Price ha publicado 'Lázaro resucitado', un retrato de la vida urbana de Nueva York y aparca la novela criminal, y se ha referido a la industria audiovisual norteamericana en la que ha trabajado como guionista de series como 'The Wire': "La mayoría de corporaciones y televisiones por cable quieren grandes audiencias e historias seguras. Las cosas más extremas no las quieren".

En un encuentro con medios en Barcelona por su participación en el Festival BCNegra, Price ha dicho que, aunque Spike Lee haya comprado los derechos de esta novela, ve difícil que se lleve a cabo porque a su juicio no tendría "suficiente audiencia" para los estándares actuales y se buscan proyectos con poco riesgo.

"Lo que le dejaron hacer a David Simon con 'The Wire' ahora no lo quieren. Es una cuestión puramente contable", ha afirmado el escritor, quien ha añadido que el propio Simon está teniendo dificultades para vender sus proyectos y que no es porque él haya cambiado sino que lo ha hecho el panorama audiovisual.

En 'Lázaro resucitado', el colapso inesperado de un edificio en Harlem cambia la vida de Mary Roe, una veterana agente policial; Felix Pearl, un joven fotógrafo que capta el horror del derrumbe; Royal David, el propietario de una funeraria, y Anthony Carter, que tras un par de días sepultado emerge de las ruinas.

Price ha dicho que quería escribir de "gente normal, de gente de la calle" que sobrevive en su vida diaria, sin criminales ni persecución de sospechosos, y ha explicado que se ha inspirado en el colapso de un taller clandestino en el sudeste asiático.

"A medida que me voy haciendo mayor no me quiero repetir. Quiero ir a otro sitio, pese a que sea en el mismo entorno" y con una subtrama diferente, ha explicado Price, como ha hecho en 'Lázaro resucitado'.

"VIVO EN EL MOMENTO ACTUAL"

Ha querido situar la novela en 2008 porque fue el año en el que se trasladó a vivir a Harlem y porque no ha querido escribir de la actualidad: "Vivo en el momento actual. No necesito escribir de él. No quiero hacer un editorial", ha añadido.

En ese sentido, ha defendido el hecho de conocer los lugares sobre los que se escribe: "No puedes escribir de un lugar si tu experiencia no tiene matices. Si no, lo que haces es escribir una guía de viajes", ha afirmado.

Sobre compatibilizar la narrativa con los guiones audiovisuales, ha dicho que una no influye en la otra porque son diferentes formas de escribir, y ha subrayado que con la escritura de guiones amplió miras y salvó su narrativa porque "solo sabía escribir" de sí mismo.

El escritor ha enfatizado que la escritura no tiene que demostrar nada, ha dicho que la crítica social sale de lo que hacen los personajes y que cada vez ve que no hay nada blanco o negro, sino tonos de grises: "Y si no es gris, no va bien".