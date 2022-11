Rigoberta Bandini repasa éxitos y nuevos temas en su debut en el Palau Sant Jordi de Barcelona

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantante Rigoberta Bandini repasa sus éxitos más destacados y canta por primera vez con el público barcelonés sus nuevas canciones en su debut en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Después del concierto de Ladilla Rusa como teloneros, la cantante repasará alguno de sus himnos como 'Perra', 'Too many drugs', 'Ay mamá' y 'In Spain we call it soledad', así como con 'Canciones de amor a ti' y 'Que vivir sea un jardín', entre otras pertenecientes al álbum 'La Emperatriz', que publicó a principios de octubre.

Este concierto forma parte de la gira de despedida que anunció en verano antes de retirarse de manera temporal de los escenarios, y que tras su paso por la capital catalana la llevará a Bilbao el 2 de diciembre, a Madrid el 18 diciembre, a Pamplona el día 22 antes de clausurarla el día 23 en Zaragoza.

En julio, la cantante anunció que se retiraba de los escenarios "un largo rato" después de su gira de otoño para poner fin a esta primera etapa como Rigoberta Bandini.

Dentro de esta gira ha actuado en Alicante, Sevilla, Madrid, Málaga, Córdoba, Coruña, Fuerteventura, Valencia y Murcia.