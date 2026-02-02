Rius afirma que Junts propondrá en el próximo pleno una iniciativa con 14 puntos por Rodalies

El portavoz de Junts, Josep Rius, en rueda de prensa este lunes - JUNTS

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha explicado que propondrán en el pleno del Parlament de la próxima semana una iniciativa parlamentaria con 14 puntos por Rodalies, entre los cuales destacan la dimisión de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y el traspaso de la gestión del servicio a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Así lo ha dicho en rueda de prensa este lunes desde la sede de la formación, donde ha pedido la dimisión de Paneque por tres motivos: una mala gestión, una falta de información y "también" una mala planificación de transportes alternativos.

"Hace un año que el propio pleno del Parlament de Catalunya ya pidió la dimisión de la consellera Paneque y no lo hizo. Y que, por tanto, si un año después la consellera Paneque no dimite o no se la cesa, pues la responsabilidad pasará a ser, como dijimos, del presidente de la Generalitat", ha dicho.

Sobre el traspaso de Rodalies a Catalunya, ha incidido en que este "no es aceptable" tal como lo han negociado PSOE y ERC porque mantiene a Renfe como principal accionista, y ha señalado que, según él, la solución pasa por un traspaso integral y que sea FGC quien gestione el servicio.

MANIFESTACIONES DE ESTE SÁBADO

Respecto a las manifestaciones de este sábado --convocada una por plataformas de usuarios y otra por l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y el Consell de la República--, Rius ha llamado a la ciudadanía a participar "masivamente" en ambas.

"No debemos confundirnos porque el liderazgo de las soluciones viene de la mano del independentismo, pero el liderazgo del caos de Rodalies viene de la mano del PP y del PSOE. Creo que hoy en día ya no existe ningún catalán que lo ponga en duda", ha dicho.

Preguntado por si hay alguna novedad entre una eventual reunión el líder de Junts, Carles Puigdemont, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha apuntado no tener "constancia" de ello.