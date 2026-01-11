Rius (Junts) asegura que el acuerdo de financiación "perpetúa el café para todos"

El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius. - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha asegurado que el acuerdo para el nuevo sistema de financiación entre el Gobierno y ERC "perpetúa el café para todos y perjudica a todos los catalanes y a todos los barceloneses".

Lo ha dicho este domingo en declaraciones a la prensa durante la celebración de los Tres Tombs, en las que ha lamentado que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, avale el acuerdo, ya que "no tiene en cuenta el diferencial del coste de vida" en la ciudad.

Por otro lado, Rius ha subrayado que el hecho de que los presupuestos de la ciudad se hayan aprobado después de que Collboni perdiera la moción de confianza "demuestran la debilidad" de su gobierno.

Preguntado por las personas en situación de sinhogarsimo, Rius ha señalado que los socialistas "mandan en todos los sitios", por lo que, textualmente, es su responsabilidad.

Ha afeado que el Ayuntamiento habilitara "solo 200 plazas" para estas personas durante la ola de frío, a pesar de que la Fundació Arrels detectara más de 2.000 personas en esta situación.