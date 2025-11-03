Rius (Junts) exige a Sánchez explicar cómo agotará la legislatura: "Debe ponerse las gafas de lejos"

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha exigido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que explique cómo agotará la legislatura hasta 2027 al no tener asegurada un mayoría parlamentaria: "Debe ponerse las gafas de lejos porque quedan dos años y nos debe explicar cómo piensa gobernar".

"Lo que no haremos es negociar los Presupuestos Generales del Estado o abrir ningún tipo de negociación nueva porque ya no tenemos ningún pacto firmado con el PSOE. Lo que debe hacer Pedro Sánchez es reflexionar y dar explicaciones sobre cómo piensa gobernar a partir de ahora", ha expresado en rueda de prensa.

Después de que la militancia de Junts avalara con casi el 87% la ruptura con el PSOE, ha reivindicado que pasan a la oposición, pese a subrayar que, en caso de que lo que tenían negociado con los socialistas se llevara a votación, lo apoyarían.

"Ahora parece que Pedro Sánchez tiene prisa y quiere acelerar la ley contra la multireincidencia, que lleva un año parada inexplicablemente en el Congreso. Si lo hace, somos los primeros interesados en que se pueda aprobar y salga adelante", ha explicado.

Tampoco rechaza que una posible reunión entre Sánchez y el líder de Junts, Carles Puigdemont, pueda ayudar a reconducir las relaciones, por lo que ha insistido en que "todo lo que pase a partir de ahora corresponde a Pedro Sánchez decidir qué hará".

CAMPAÑA

Con el lema 'Junts se explica a pie de calle', el partido empezará este sábado una campaña con la que quieren explicar a los catalanes los "incumplimientos" del PSOE y la alternativa que, en su opinión, ofrecen a los ciudadanos.

"El mensaje que queremos trasladar es que, ante los incumplimientos y también del silencio del presidente de la Generalitat Salvador Illa, Catalunya tiene una alternativa y es Junts", ha sostenido Rius, tras concretar que quieren que la campaña llegue a un centenar de municipios.