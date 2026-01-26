Rius (Junts) responsabiliza a Illa de la crisis de Rodalies si no cesa a Paneque

El portavoz de Junts, Josep Rius - JUNTS

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha responsabilizado este lunes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de la crisis de Rodalies si no cesa a la consellera de Territorio, Sílvia Paneque.

En rueda de prensa, ha considerado inaudito que Paneque siga formando parte del Govern; "Hace un año fue reprobada por el Parlament y ya debería haber dimitido. Si Illa no la quiere cesar, el presidente de la Generalitat de Catalunya pasa a ser el responsable de esta crisis".

Así, ha acusado a la consellera de mentir o de desconocer la realidad, motivos suficientes "para que dimita o la cesen" ante lo que, a su juicio, es la crisis de transporte más grande en Catalunya de los últimos decenios.

"El PSC ha enterrado toda la literatura de buen gobierno que había creado a su alrededor. El mal llamado gobierno de todos es un gobierno de incompetentes", ha sostenido.

Para Rius, lo ocurrido ha evidenciado que el PSC es "un apéndice del PSOE" tras criticar que haya tenido que venir el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, para ayudar a gestionar la crisis.

"Y tampoco ha servido de nada. El PSOE tiene la misma responsabilidad o más en esta crisis porque lleva 7 años en el Gobierno y no ha revertido la desinversión que sufre Catalunya", ha apuntado.

PUENTE

Por ello, defiende que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, también debe asumir responsabilidades y dimitir al achacarle "o bien desidia o ignorancia porque no sabía de quién es el muro que cayó en Gelida (Barcelona)".

"Ceder la gestión de la crisis a un representante del Estado es rebajar el autogobierno, es autoaplicarse un 155, lo que tampoco nos sorprende. Querían traspasar Rodalies y han acabado traspasando la Generalitat a Madrid", ha lamentado.

Así, ha reclamado la necesidad de Catalunya gestione el 100% del servicio de Rodalies y no el "traspaso fake" acordado entre el PSOE y ERC que, en su opinión, ha quedado superado por la realidad al no poder garantizarse un servicio de calidad.

"SILENCIO" DE COLLBONI

También ha cargado contra el "silencio" del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ante el mal funcionamiento del servicio ferroviario y la afectación que tiene sobre los ciudadanos.

"Mientras lee la revista Vogue, Barcelona colapsa. Esto afecta a miles de trabajadores, estudiantes y empresas. Collboni hace demasiados días que se esconde", ha reprochado.