Roban una caja fuerte del hotel de la Vall de Núria (Girona) y la abandonan tras despeñarla

Archivo - Hotel Vall de Núria - HOTEL VALL DE NÚRIA - Archivo

GIRONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están investigando el robo de una caja fuerte la madrugada de este lunes en el hotel ubicado en el Santuari de la Vall de Núria, en el término municipal de Queralbs (Girona), donde los presuntos ladrones trataron de llevársela montada en un trineo, la despeñaron montaña abajo para intentar abrirla y decidieron abandonarla por las dificultades del terreno, confirman fuentes policiales a Europa Press.

Los primeros indicios apuntan a que los ladrones colocaron la caja fuerte sobre un trineo con la intención de arrastrarla hasta Queralbs y la arrastraron unos 500 metros, pero el terreno (cubierto de hielo y nieve por las abundantes nevadas) dificultó esta tarea.

Los responsables del hotel fueron los que avisaron a la policía tras detectar el robo de la caja de unos 300 kilos, pero también de dinero en efectivo, si bien las fuentes consultadas precisan que fue un robo "silencioso" y nadie se dio cuenta.

LOCALIZACIÓN

Las mismas fuentes indican que en esa zona "todo está lleno de nieve" y es de difícil acceso, por lo que ni la policía catalana ni los Bombers de la Generalitat han podido acceder hasta la caja, que tienen localizada.

Es por este motivo que no saben si los ladrones acabaron llevando a cabo su robo y se llevaron el contenido de la caja, o bien todavía está en su interior, según ha avanzado '3Cat Info'.

la investigación sigue abierta y fuentes policiales confirman que no se ha producido ninguna detención.