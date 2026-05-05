Robles pide huir de "complejos" al hablar de defensa y apuesta por un ejército europeo

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido dejar de lado los "complejos" a la hora de hablar del gasto y la inversión en defensa en España y ha abogado porque Europa trabaje en su propia seguridad, reforzando sus pilares y su autonomía estratégica para así lograr la construcción de un ejército europeo.

Así lo ha expresado este martes durante una sesión de Foros La Vanguardia titulado 'En un mundo de incertidumbre en defensa de la paz' en Barcelona, donde ha recordado el papel que tiene España en la OTAN como un aliado "serio, fiable y responsable" en diversas misiones en las que se despliega el Ejército alrededor del mundo.

"España está firmemente comprometida en la alianza atlántica y lo vamos a seguir estando porque no podemos aceptar que nadie, ni Donald Trump ni nadie nos dé lecciones", ha subrayado la ministra, que ha resaltado la importancia de actuar bajo el paraguas internacional y respetar el derecho internacional.

EEUU EN LA OTAN

Respecto al presidente estadounidense y la reciente retirada de 5.000 soldados del ejército de EEUU de Alemania, Robles ha evitado valorar si Trump procederá del mismo modo en las bases militares de Rota y Morón en España, si bien ha apostado por no actuar en función de las decisiones de otro país.

Sobre el papel de EEUU en la OTAN, ha dicho que un país, por muy importante que sea, no puede marcar las normas que rigen la vida política de los estados, si bien ha defendido el papel de España y las decisiones adoptadas recientemente respecto a la guerra en Irán: "Estamos orgullosos de la decisión".

Y en cuanto a una eventual salida del país de la OTAN, Robles ha indicado que EEUU es una democracia que tiene sus parámetros con el Congreso y el Senado: "Hay que huir de esos regímenes presidencialistas en las que la decisión de una persona quiere marcas las reglas del mundo, del mundo libre y democrático. En democracia eso no es aceptable".

Por otro lado, la ministra ha solicitado la apertura inmediata del estrecho de Ormuz y ha descartado cualquier intervención del ejército español en la zona si no hay un marco legal que lo permita.

"Quien inicia una guerra no puede con amenazas y sanciones pedir que otros países vayan en contra de sus principios, de sus convicciones y de las reglas del derecho internacional", ha dicho en referencia a Trump.

GASTO EN DEFENSA

En cuanto al porcentaje que España debe destinar de su PIB hacia el sector de la defensa, Robles ha defendido que en los últimos 8 años el gasto militar ha incrementado desde los 8.000 millones a los 33.000, si bien ha recordado que se han ejecutado un 99% de todas las actuaciones previstas.

"Invertir en defensa es invertir en paz, en libertad, en seguridad, en puestos de trabajo. No hay que tener ningún complejo en ese aspecto", ha dicho Robles, que ha ejemplificado que con la construcción de fragatas o de submarinos se ofrecen numerosas oportunidades laborales.

En este sentido, ha visto a Catalunya como un territorio que puede ver una oportunidad en el crecimiento de la industria relacionada con el sector de la defensa, como la ciencia, telecomunicaciones o IA: "¿Qué mejor sitio que Catalunya, que se trabaja muy bien?".

Ha admitido que en materia de industria armamentística España "va muy retrasada", ya que invertir en defensa antiguamente estaba mal viso, a su parecer, por lo que ha instado a hacer que este sector en el país sea competitivo.

También sobre la inversión en defensa, Robles ha asegurado que en ningún caso el eventual incremento se hará en detrimento de otros ámbitos, como el de la educación o la sanidad: "No, rotundamente no. En ningún caso se deber recortar el gasto social porque es la prioridad absoluta, pero invertir en seguridad y defensa es invertir en paz".

GUERRAS EN EL MUNDO

Respecto a la escalada bélica internacional, Robles ha enumerado diversos conflictos que se están produciendo en diversos puntos del mundo y ha centrado parte de su intervención en la guerra de Ucrania, cuyo país ha pedido no olvidar después de cuatro años del inicio de la invasión de Rusia, ha dicho.

Sobre este conflicto, ha reconocido que está siendo una guerra de "empate infinito", pero ha asegurado que el frente ucraniano nunca se va a rendir.

Finalmente, Robles ha explicado que esta guerra ha puesto en alerta a diversos países europeos, especialmente los más próximos a la zona bélica, lo que ha provocado valorar un servicio militar obligatorio, algo que en España no va a producirse nunca, ha asegurado.