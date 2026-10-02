Los robos de cobre en septiembre provocan 15.000 minutos de retrasos en Rodalies

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, en declaraciones a los medios este viernes después de visitar el Centro de Control de Adif en la estación de França de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, han coincidido en la necesidad de endurecer las penas por robo de cable de cobre en la infraestructura ferroviaria, ya que en septiembre Rodalies ha registrado 35 robos que han supuesto 15.000 minutos (250 horas) de retrasos en la red.

En declaraciones a los medios este viernes después de visitar el Centro de Control de Adif en la estación de França de Barcelona, han explicado que, actualmente, el robo de cobre es la primera causa de incidencia en Rodalies.

Asimismo, han destacado que se ha producido un incremento muy significativo de robos de cable de telecomunicaciones en los últimos años, con una incidencia "muy grande" en el sistema ferroviario y su fiabilidad.

ENDURECER EL CP

Según Santano, por ahora no hay alternativa al cable de cobre en telecomunicaciones y desde el Ministerio están planteándose un endurecimiento del Código Penal en este tema: "Creemos que hay que tomarse esto muy en serio".

A 31 de agosto de 2026, Catalunya había registrado 280 robos de cobre, mientras que antes de la pandemia calculan que había unas 40 denuncias al año, multiplicándose así por 7 la cifra.

El secretario ha asegurado que muchas de las mejoras e inversiones que se están produciendo en la red ferroviaria deberían verse ya, "pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente".

Por su lado, Paneque ha asegurado que un robo de cobre no es solo un hurto de material, ni solo un impacto patrimonial y económico: "Está afectando el servicio de Rodalies de una manera muy dramática".

Además, la consellera ha asegurado que el Pla Via de los Mossos d'Esquadra "está comenzando a dar sus frutos", ya que de las 69 detenciones que se han producido en 2026 en Catalunya por robo de cobre, la mitad han sido en los meses de agosto y setiembre.

REDISTRIBUCIÓN DEL CGO

Respecto a la integración del Centro de Gestión y Operaciones (CGO) de Renfe (actualmente en El Clot) en la estación de França, donde se encuentra el centro de control de Adif, Santano ha explicado que se ha ido trabajando en una redistribución de espacios y que, "en cuestión de semanas", ya se moverá una primera parte del equipo.

Ha señalado que este traslado es parcial y que "luego ya se irá analizando si conviene trasladarlo completamente".