RocaSalvatella renueva su cúpula y reorganiza su estructura con 6 Centros de Excelencia

Archivo - El equipo directivo de RocaSalvatella - ROCASALVATELLA - Archivo

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consultora RocaSalvatella ha renovado su cúpula directiva y ha reorganizado su estructura en torno a 6 Centros de Excelencia, con el objetivo de priorizar la especialización, informa en un comunicado este martes.

Estos Centros de Excelencia incorporarán la inteligencia artificial (IA) "en su esencia, procesos y portafolio".

Así, Jordi Asensio pasa a ser el Director de Operaciones y liderará la eficiencia operativa de la compañía, asegurará la ejecución del plan estratégico y continuará impulsando las áreas de Tecnología, Data e Inteligencia Artificial, "claves para responder con agilidad a las exigencias del mercado".

Además, Imma Haro asume la Dirección de Negocio, desde la que deberá liderar el crecimiento comercial, el marketing y la comunicación corporativa.

El comité se completa con el ceo, Josep Salvatella; la directora financiera, Judit de la Encarnación, y el director de Márketing e Inteligencia de Cliente, Enrique Hidalgo.