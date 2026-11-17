Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rodalies ha avisado de que los maquinistas no cumplen con los servicios mínimos de la jornada de huelga desde primera hora de este martes.

Explican que circulan el 50% de los trenes cuando los servicios mínimos pactados en hora punta son del 66%, han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Recomiendan a los viajeros que utilicen medios alternativos de transporte.