Rodalies avisa de que "se producen afectaciones" en las líneas por la huelga de maquinistas

Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Rodalies ha avisado de que "se producen afectaciones" en todas las líneas del servicio por la huelga de maquinistas de este lunes y que se alarga hasta este miércoles y se recomienda usar el transporte público alternativo, han informado en una anotación en 'X' recogida por Europa Press.

Los servicios mínimos prefijados en Catalunya ante la huelga de maquinistas prevista en toda España desde las 0 horas de este lunes son de entre el 33% y el 66% en Rodalies y trenes regionales, según la franja horaria.

Las franjas con el 66% de servicios mínimos van de 6 a 9.30 y de 17 a 20.30, coincidiendo con las horas punta, mientras que la garantía del servicio es del 33% para las horas valle, según informó este domingo el Departament de Empresa de la Generalitat tras convocarse la protesta.