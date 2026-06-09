Rodalies de Catalunya también anuncia acciones legales contra Siemens tras los fallos de este martes

Archivo - Trenes sin servicio en la Estación de Francia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Rodalies de Catalunya, Òscar Playa, ha anunciado que la compañía está estudiando emprender acciones legales contra Siemens por los dos fallos que ha habido este martes en el Centro de Regulación del Tráfico y que han interrumpido el tráfico de trenes de Rodalies en la capital, horas después de que Adif haya anunciado lo mismo.

Playa ha detallado que ha pedido a los servicios jurídicos que evalúen todas las opciones posibles para emprender una acción legal, con el objetivo de escoger aquella que tenga más utilidad para reclamar a la compañía "la intolerable caída del sistema", informa este martes el Departamento de Territorio de la Generalitat en un comunicado.

El anuncio de Rodalies de Catalunya se suma al que ha hecho Adif, que ha explicado que Siemens es la encargada de dar el apoyo informático a estos sistemas y es, por lo tanto "responsable de una situación que afecta a miles de usuarios catalanes".