Rodalies empieza a restablecer este jueves la R2 Nord y prevé recuperar todos los servicios el viernes

Archivo - Una persona en la Estación de Passeig de Gràcia mientras continúa la suspensión del servicio de Rodalies, a 22 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Rodalies tiene previsto empezar a restablecer este mismo jueves el servicio en la línea R2 Nord, y espera poder recuperar todos los servicios a lo largo del viernes.

Lo ha informado este jueves el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, en una atención a los medios desde la Estación de Sants, que ha detallado que se hará un servicio de esta línea desde la Estación de Sants hasta el Aeropuerto, y otra desde el Aeropuerto hasta la estación de Granollers (Barcelona).

"De esta forma, mañana podremos recuperar el servicio con la mayor normalidad posible, se trabajará toda la noche con este objetivo", ha dicho Carmona.

La recuperación de esta primera línea se produce tras el acuerdo entre el Govern, Renfe, Adif y los sindicatos para que 13 equipos hagan "revisiones extraordinarias" en cada una de las líneas de Rodalies, y a medida que se certifique su revisión, se recupere el servicio.

Todo ello después que el martes un tren de la R4 colisionara contra un muro de contención en Gelida (Barcelona), con un muerto, y se decidiera, tras esta situación, paralizar todo el servicio de Rodalies en Catalunya.