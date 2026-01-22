Paneque anuncia que Rodalies se restablecerá tras revisiones "extraordinarias" sin concretar fecha

La consellera Sílvia Paneque informa del acuerdo sobre Rodalies. - EUROPA PRESS

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado nuevas "revisiones extraordinarias" del sistema de Rodalies a partir de la tarde de este jueves, y cuando estas inspecciones certifiquen el buen funcionamiento de la línea, la infraestructura ferroviaria volverá a la normalidad gradualmente, aunque no ha precisado la fecha en que el servicio se reanudará.

Así lo ha dicho en rueda de prensa este jueves por la tarde tras seis horas de reunión entre personal de Adif, Renfe y sindicatos de maquinistas ferroviarios, cuyo encuentro ha permitido "desbloquear" la situación de más de 36 horas sin trenes de Rodalies en Catalunya.

Paneque ha asegurado que el acuerdo alcanzado contempla 13 equipos que desempeñan desde este jueves por la tarde exploraciones en cada una de las líneas de Rodalies, y a medida que se certifique su revisión, los trenes empezarán a circular: "A la luz de estos resultados se retomará el servicio", ha afirmado la consellera.

