Rodalies y FGC refuerzan el servicio para la Diada con más frecuencias

Archivo - Varias personas en un andén de la estación de Gràcia, a 24 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Rodalies y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) contarán con un servicio reforzado durante la Diada de Catalunya de este viernes 11 de septiembre con una mayor frecuencia de paso en varias líneas.

El objetivo del refuerzo es garantizar una movilidad "más eficiente, segura y cómoda" y ofrecer a los usuarios alternativas de transporte público para acudir a los diferentes eventos previstos durante la jornada, informa la conselleria de Territorio en un comunicado este miércoles.

En concreto, FGC reforzará principalmente el servicio de las líneas metropolitanas: la línea de Barcelona-Vallès suman 348 circulaciones respecto a un festivo habitual, hasta las 1.118, y la línea Llobregat-Anoia suma 176 circulaciones, hasta las 420.

Por otro lado, Renfe reforzará el servicio de Rodalies con 25.000 plazas adicionales a través de trenes especiales y el incremento de frecuencias, y las medidas se concentrarán entre las 15.30 horas y las 21.00 horas, momento en el que se prevé la mayor afluencia.

Respecto al servicio de autobuses interurbanos, se mantendrá la oferta habitual, aunque las operadoras dispondrán de personal y vehículos de reserva en el caso de que fuera necesario actuar refuerzos.