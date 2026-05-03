Rodalies recupera sus abonos de transporte ante el fin de la gratuidad del servicio el 9 de mayo

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants (Barcelona). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

Rodalies de Catalunya recuperará el uso de sus abonos de transporte ante el fin de la gratuidad del servicio el 9 de mayo, informa un comunicado de la organización.

La oferta incluye abonos para usos recurrentes y usos ocasionales y se pueden adquirir desde el mismo día 9 de mayo en las taquillas y en las máquinas de autoventa de las estaciones de Rodalies.

Entre los tipos de abono existentes están el abono mensual en la zona de cercanías de Barcelona por 20 euros y un abono joven por 10 euros, además del mantenimiento del título infantil gratuito hasta el 31 de diciembre de 2026.