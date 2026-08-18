Rodalies recupera el servicio en 6 líneas tras un atropello entre Vilanova y Sitges (Barcelona)

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de las líneas R2 Sud, R13, R14, R15, R16 y R17 se ha restablecido por ambas vías tras un atropello entre Vilanova i la Geltrú y Sitges (Barcelona), que obligó a limitar la circulación a una única vía este martes por la mañana, han informado fuentes de Rodalies.

Por causa de esta incidencia, los trenes todavía circulan con demoras que pueden alcanzar los 45 minutos.

El incidente, que tuvo lugar sobre las 10.25 horas, ha provocado retrasos en los trenes regionales de entre media hora y una hora.