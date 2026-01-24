Rodalies seguirá suspendida en Catalunya este domingo

Viajeros cogen un tren de Rodalies el viernes en la estación de Sants de Barcelona
Viajeros cogen un tren de Rodalies el viernes en la estación de Sants de Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press
Publicado: sábado, 24 enero 2026 19:49
La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado que el servicio de Rodalies en Catalunya seguirá suspendido este domingo y ha considerado "acertada" la decisión de suspenderlo hasta garantizar la seguridad.

Lo ha declarado a los periodistas este sábado en la sede del Departament tras encabezar una reunión junto al conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, entre otros.

Paneque ha agradecido el civismo de los ciudadanos y que los partidos del Parlament han sido serios y rigurosos y "no han aprovechado" la situación.

