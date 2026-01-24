Rodalies seguirá suspendida en Catalunya este domingo

Viajeros cogen un tren de Rodalies el viernes en la estación de Sants de Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado que el servicio de Rodalies en Catalunya seguirá suspendido este domingo y ha considerado "acertada" la decisión de suspenderlo hasta garantizar la seguridad.

Lo ha declarado a los periodistas este sábado en la sede del Departament tras encabezar una reunión junto al conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, entre otros.

Paneque ha agradecido el civismo de los ciudadanos y que los partidos del Parlament han sido serios y rigurosos y "no han aprovechado" la situación.

