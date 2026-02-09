Rodalies sitúa en un 42% el cumplimiento de los servicios mínimos por la huelga

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona. - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Rodalies ha situado en un 42% el cumplimiento de los servicios mínimos por la huelga de maquinistas de este lunes, la cual se alarga hasta este miércoles.

Rodalies es el segundo servicio que ha registrado "las mayores afectaciones" de la huelga en España tras las cercanías de Madrid (41,1%) y, en tercer posición, se ubica Andalucía (52,7%), informan fuentes de Rodalies a Europa Press.

En el conjunto del territorio nacional se han cumplido el 62,6% de los servicios mínimos.

Los servicios mínimos prefijados en Catalunya ante la huelga son de entre el 33% y el 66% en Rodalies y trenes regionales.

Las franjas con el 66% de servicios mínimos van de 6 a 9.30 y de 17 a 20.30, coincidiendo con las horas punta, mientras que la garantía del servicio es del 33% para las horas valle.