Rodri, Cucurella, El Mago Pop, Ed Sheeran y Sheinbaum, entre los nuevos 'caganers' de este año

Novedades de la temporada de 'caganers' - CAGANER.COM

GIRONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores de fútbol Rodri, Cucurella y Haaland, los cantantes Ed Sheeran y Bruno Mars, El Mago Pop, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el filósofo Karl Marx son algunas de las nuevas figuras que la empresa Caganer.com ha creado para esta temporada 2026-27.

Con las 37 creaciones para esta temporada, la compañía ya cuenta con un catálogo de aproximadamente 750 figuras, con otras novedades como Bruce Lee, el piloto de F1 Lando Norris, el boxeador Ilia Topuria y personajes de dibujos animados como Shin-chan y Rapunzel.

La hornada política ha crecido con 7 nuevos personajes y un rediseño de la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: entre las nuevas figuran la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; la japonesa, Senae Takaichi; el de Corea del Surt, Lee Jae-myung; el de Portugal, António José Seguro; el de El Salvador, Nayib Bukele; el de Colombia, Abelardo de la Espriella, y la de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El escultor y copropietario de Caganer.com, Marc Alós, ha asegurado que algunos años no han hecho políticos, pero que este año el panorama político internacional "ha cambiado mucho" y se han actualizado.

"Sabemos que por Navidad a Barcelona vienen muchos estudiantes surcoreano, por eso hemos hecho un 'caganer' de Lee Jae-myung", ha dicho.