Rodríguez Sirvent afirma en Sant Jordi que no piensa en los rankings, aunque le "hace ilusión"

La escritora Regina Rodríguez Sirvent firma ejemplares de sus libros en la Fira de Llibres de Sant Jordi, a 23 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Hoy, jueves 23 de abril de 2026, Barcelona celebra la Diada de Sant Jordi, una de las festiv - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La autora del fenómeno literario 'Les calces al sol' y 'Crispetes de matinada', Regina Rodríguez Sirvent, ha afirmado que todo lo relacionado con los rankings le "impacta y hace ilusión", pero que no piensa en ello porque lo que cuenta, en la Diada de Sant Jordi, es compartir la historia con sus lectores, que ve como un regalo absoluto.

"Lo estoy viviendo a muerte, como una fiesta. Uno a uno y disfrutando este día, que para mi es extraordinario", ha dicho en declaraciones a Europa Press durante la firma en Barcelona de su último libro.

Ha asegurado que las firmas llevan a muchas emociones y anécdotas: "Se crea este momento, de 30 segundos, que puedes pasar de reír a llorar como si fuera mi novela".