Roger Mateos publica su investigación sobre los claroscuros del último fusilamiento franquista

El verano de los inocentes. El secreto del último fusilado del franquismo' (Anagrama), del periodista Roger Mateos. - ANAGRAMA

'El verano de los inocentes' explica el caso del miembro del FRAP Xosé Humberto Baena

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El periodista Roger Mateos ha presentado este martes 'El verano de los inocentes. El secreto del último fusilado del franquismo' (Anagrama), su investigación del caso de Xosé Humberto Baena, condenado a muerte hace 50 años como autor material de un asesinato del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).

El 27 de septiembre de 1975, este gallego que estaba a punto de cumplir 25 años fue el último de los cinco fusilados por terrorismo (dos miembros de ETA y tres del FRAP).

Le sentenciaron "sin pruebas ni testigos" acusado de matar a un policía en julio en Madrid: el autor explica que Baena acabó inculpándose al ser interrogado y torturado en la sede central de la policía franquista pero que en el juicio negó el asesinato, como reiteró ante su padre dos horas antes de la ejecución.

Admitió militar en el FRAP, pero no dio detalles de la muerte del policía en Madrid, adonde había llegado huyendo de Vigo para que no le detuvieran por participar en una colecta para publicar una esquela por un muerto en una movilización.

El autor ha explicado que es la investigación que más le ha costado en 22 años de periodismo, "y es lógico" porque el caso es importante.

Ha destacado su ya antiguo interés por el PCE (m-l), el FRAP y el inicio de su lucha armada, aunque ha destacado que no nació como grupo terrorista ni como brazo militar del PCE (m-l).

Eso llegó después, con la intención de reflejar la reacción del franquismo a sus acciones, para que esto animara al pueblo a rebelarse contra lo que veían venir cuando muriera el dictador Francisco Franco, pero fue "una decisión catastrófica" para el FRAP.

EL FRAP, "INFRAVALORADO" EN LA HISTORIA

Actuaron sobre todo en Madrid, Barcelona y Valencia, y hubo tres muertos (dos en Madrid y uno en Barcelona): el libro se centra en el primer asesinato, en Madrid.

Mateos considera que el FRAP está "infravalorado" historiográficamente, por su repercusión, aunque no sea comparable a la del PCE y del PSUC.

TAMBIÉN REFLEJA LA ESPAÑA ACTUAL

Al presentar el libro, el periodista Plàcid García-Planas ha definido la crónica como un texto de memoria, valiente y "bien escrito: sujeto, verbo, predicado", con la claridad necesaria para el caso investigado.

"Nos habla más de la España de hoy que las secciones de Política Nacional de los diarios de este país de los últimos seis meses", ha dicho, aunque ha añadido que es un libro universal que perfila a los personajes ante sus dilemas y cuya reacción condicionó sus vidas.

Roger Mateos (Barcelona 1975), jefe de Política en EFE en Barcelona, ha publicado 'El país del presidente eterno: Crónica de un viaje a Corea del Norte' (Milenio 2008), 'Corea del Norte, utopía de hormigón' con Jelena Prokopljevic (Muñoz Moya 2012), 'Soldados del gol. Fútbol, patria y líder en Corea del Norte' (Eurasian Hub 2013), 'Caso Cipriano Martos. Vida y muerte de un militante antifranquista' (Anagrama 2018) y es coautor de 'Tota la veritat. La crònica definitiva dels dies decisius del Procés' (Ara Llibres 2019).