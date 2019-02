Roger Torrent pide una solución democrática y abandonar "la represión" ante el comienzo del juicio

Publicado 07/02/2019 14:00:56 CET

Lee una declaración institucional junto a Quim Torra y diputados de JxCat, ERC, CatECP y CUP

BARCELONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha pedido este jueves al Estado una solución democrática al conflicto político entre Catalunya y el resto de España y abandonar "la represión", a pocos días de que empiece el juicio a los presos independentistas, previsto para el martes 12 de febrero.

En una declaración institucional leída en el auditorio de la cámara, con la ausencia de Cs, PSC y PP, ha advertido al Estado de que juzgará a 12 personas de paz por sus ideas y no por sus acciones: "Pero no se equivoquen, las ideas no se pueden encarcelar".

El texto se aprobó en la Junta de Portavoces del martes con apoyo de JxCat, ERC, CatECP y CUP, y el rechazo de Cs, PSC y PP, por lo que no se ha podido leer en el pleno como declaración institucional: se ha hecho en el auditorio, y con la presencia de diputados y del presidente de la Generalitat, Quim Torra, junto a gran parte de los consellers.

Torra ha aludido a los acusados para asegurar que "al lado de estas 12 personas encontrarán al 80% del pueblo de Catalunya, que rechaza la represión y que nunca renunciará a decidir democráticamente su futuro".

"La represión no acabará con la voluntad inmensamente mayoritaria de los catalanes de ejercer el derecho a la autodeterminación", ha sostenido Torrent, que cree que la persecución penal de representantes políticos y líderes de entidades civiles ha generado una crisis democrática sin precedentes que amenaza derechos y libertades de toda la ciudadanía, no solo de la independentista.

A su juicio, hay una instrumentalización del derecho penal para combatir adversarios políticos y eso debería preocupar a los demócratas: "No podemos aceptar que se criminalice la disidencia política ni que se persiga como delito el ejercicio legítimo de derechos fundamentales".

"Hoy somos los independentistas los que nos sentamos en el banco de los acusados, pero mañana pueden ser las feministas, los antifascistas, los ecologistas o los sindicalistas", ha advertido.

NO AUGURA UN JUICIO JUSTO

Para él, el procedimiento judicial ha tenido "múltiples irregularidades y vulneraciones de derechos" que no permiten augurar un juicio justo, y ha añadido que seis exdiputados no pueden volver del extranjero pese a que los tribunales internacionales han denegado su extradición al considerar que las acusaciones no tienen base.

"Se ha destituido y encarcelado a un Govern elegido democráticamente", ha lamentado Torrent, tras opinar que también se han limitado los derechos políticos de los acusados; se ha alargado la prisión provisional sin ninguna justificación; se ha coartado el normal funcionamiento del Parlament, y se ha vulnerado la inviolabilidad parlamentaria de los diputados.

También ha dicho que se han censurado publicaciones, prohibido manifestaciones, intervenido comunicaciones, bloqueado recursos de amparo al Tribunal Constitucional, y fragmentado la causa judicial.