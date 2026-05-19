Roget (Foment) celebra que haya Presupuestos y reclama una deflactación fiscal: "Es de justicia"

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Economía, Alícia Romero, se reúnen en el Palau de la Generalitat se reúnen con Foment, Pimec, CC.OO., UGT, ACM y FMC para tratar los acuerdos de la comisión Gobierno-Generalitat, a 19 de ma - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Foment del Treball Joan Roget ha celebrado que Catalunya vaya a tener unos Presupuestos aprobado este 2026 y ha reclamado que las nuevas cuentas incluyan una deflactación fiscal: "Es de justicia".

En rueda de prensa este martes tras una reunión del Govern con patronal, sindicatos y entes municipalistas previa a la Comisión Bilateral Estado-Generalitat del miércoles, asegurado que tener Presupuestos permite asegurar inversiones para abordar los retos pendientes de Catalunya, pero ha apelado a la "prudencia" porque aún no tienen los detalles de las cuentas y habrá que esperar a la tramitación parlamentaria.

"Nosotros pensamos que Presupuestos sí, estabilidad también, naturalmente, pero no a costa de poner más impuestos a las familias y sobre todo a las empresas", ha sostenido Roget, que ha añadido que pequeñas y medianas empresas deben tener recursos para hacer inversiones, sobre todo en temas de innovación.

También ha celebrado que se haya pactado la creación de un Consorci d'Inversions del Estado en Catalunya, ya que considera que "es importante la ejecución de los plazos" de las inversiones.

"Hace tiempo que hablamos desde Foment de la situación de las infraestructuras, y por tanto, cualquier medida para asegurarnos de que la ejecución es superior y que se hacen las infraestructuras necesarias para proteger y ayudar a nuestra industria, es importante", tras lo que ha mencionado inversiones como la B-40, el Aeropuerto y la red eléctrica para la industria.