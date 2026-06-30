Roldán (PP) afirma que "el 'procés' no ha muerto" y que ahora lo lideran Illa y Sánchez

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha afirmado que "el 'procés' no ha muerto" y que ahora lo lideran los socialistas, tanto en la Generalitat como en la Moncloa, y ha señalado directamente a los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, Pedro Sánchez y Salvador Illa.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes, la primera como portavoz tras sustituir en el cargo a Juan Fernández, ahora secretario general de los populares catalanes.

Roldán ha asegurado que el hecho de que "el separatismo radical no esté en la calle quemando contenedores o asaltando aeropuertos no quiere decir que el 'procés' haya terminado".

Y lo ha afirmado después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, instara este sábado a pasar página y que el propio Juan Fernández abogara este lunes por mirar al futuro en lugar de a los "debates del pasado".

"NOS GUSTARÍA PASAR PÁGINA"

Preguntada por si estas posiciones de las cúpulas del PP nacional y del PP catalán no son contradictorias, Lorena Roldán ha asegurado que la posición del PP catalán es "100%" la misma que la de Génova.

"A nosotros nos gustaría poder pasar página de todo esto, evidentemente que sí, pero o que nos encontramos es con un gobierno de la Generalitat y un Gobierno de España que constantemente están cediendo en todas las peticiones" de los independentistas.

Ha acusado a Sánchez y a Illa de ceder por "supervivencia electoral" y ha agregado que la pregunta sobre pasar página o no, o avanzar hacia una nueva etapa en Catalunya o no, se le tendría que hacer, en este caso, al PSOE.

EL PP MANTIENE LA "OFERTA" DE LA MOCIÓN DE CENSURA

En este sentido, ha afirmado que el PP quiere "que la decencia vuelva" a las instituciones y, por eso, ha subrayado la moción de censura contra Sánchez y convocar elecciones al día siguiente.

"Junts ha dicho que no. Ellos sabrán cuáles son los motivos y cuáles son las razones para esta negativa. Pero nosotros lo tenemos claro, es una oferta que mantenemos, insisto, hacia todos los partidos del arco parlamentario", ha concluido.